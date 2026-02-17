La Cassazione ha annullato l’ergastolo a Davide Fontana, condannato per aver ucciso e smembrato Carol Maltesi, portando così a un nuovo processo di appello. La decisione si basa su un errore nel procedimento precedente, e ora il caso torna davanti alla Corte d’Assise. Fontana dovrà affrontare un’altra volta l’udienza, che si svolgerà tra qualche settimana.

Si riparte, altro processo. La Cassazione ha annullato l'ergastolo per Davide Fontana: per l'imputato condannato per l'omicidio di Carol Maltesi ci sarà dunque un terzo processo d'appello. La decisione, anticipata da La Prealpina, è arrivata lo scorso 10 febbraio e sarebbe legata all'aggravante della premeditazione, riconosciuta nell'appello bis celebrato lo scorso maggio a Milano. Era stata già allora la Cassazione a chiedere ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di valutare nuovamente l'eventuale sussistenza dell’aggravante della premeditazione, tra i recenti motivi d'appello sollevati dal difensore Stefano Paloschi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Carol Maltesi uccisa e fatti a pezzi, per Davide Fontana ergastolo annullato dalla Cassazione: ci sarà un terzo processo d'appello

**Omicidio Carol Maltesi: Cassazione annulla ergastolo Fontana, ci sarà l'appello ter**La Cassazione ha cancellato l’ergastolo di Davide Fontana, condannato per l’omicidio di Carol Maltesi, perché ha ritenuto che ci siano elementi da riesaminare in un nuovo processo.

