Il tribunale di Milano ha annullato per la seconda volta la condanna all'ergastolo di Fontana, reo di aver ucciso Carol Maltesi a Rescaldina. La causa è la mancanza di prove che dimostrino la premeditazione del delitto, che si è verificato nel gennaio 2022. Fontana, un bancario e food blogger di 46 anni, ha confessato di aver colpito la giovane donna, ma i giudici hanno ritenuto insufficiente questa motivazione per attribuire l'aggravante. Durante il processo, non sono stati trovati elementi che dimostrino un piano premeditato, e questo ha portato alla decisione

La Corte di Cassazione ha annullato per la seconda volta la condanna all'ergastolo per Davide Fontana, il bancario e food blogger, oggi 46enne, che l'11 gennaio 2022 ha ucciso a Rescaldina la 26enne Carol Maltesi con 13 martellate e una coltellata mentre era legata, imbavagliata con lo scotch e incappucciata e i due stavano filmando un video hard che lui stesso le aveva commissionato attraverso un finto profilo social per venderlo su Only Fans., I giudici della Suprema Corte il 10 febbraio hanno accolto per la seconda volta il ricorso dell'avvocato Stefano Paloschi e annullato la sentenza della Corte d'assise d'appello bis di Milano in particolare con riferimento all'aggravante della premeditazione dell'omicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Carol Maltesi, annullato per la seconda volta l'ergastolo a Fontana

