Omicidio Carol Maltesi annullato per la seconda volta l' ergastolo a Fontana
Il tribunale di Milano ha annullato per la seconda volta la condanna all'ergastolo di Fontana, reo di aver ucciso Carol Maltesi a Rescaldina. La causa è la mancanza di prove che dimostrino la premeditazione del delitto, che si è verificato nel gennaio 2022. Fontana, un bancario e food blogger di 46 anni, ha confessato di aver colpito la giovane donna, ma i giudici hanno ritenuto insufficiente questa motivazione per attribuire l'aggravante. Durante il processo, non sono stati trovati elementi che dimostrino un piano premeditato, e questo ha portato alla decisione
La Corte di Cassazione ha annullato per la seconda volta la condanna all'ergastolo per Davide Fontana, il bancario e food blogger, oggi 46enne, che l'11 gennaio 2022 ha ucciso a Rescaldina la 26enne Carol Maltesi con 13 martellate e una coltellata mentre era legata, imbavagliata con lo scotch e incappucciata e i due stavano filmando un video hard che lui stesso le aveva commissionato attraverso un finto profilo social per venderlo su Only Fans., I giudici della Suprema Corte il 10 febbraio hanno accolto per la seconda volta il ricorso dell'avvocato Stefano Paloschi e annullato la sentenza della Corte d'assise d'appello bis di Milano in particolare con riferimento all'aggravante della premeditazione dell'omicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Omicidio Carol Maltesi, la Cassazione annulla per la seconda volta l’ergastolo a Davide Fontana: si torna all’AppelloLa Cassazione ha annullato di nuovo l’ergastolo a Davide Fontana, accusato dell’omicidio di Carol Maltesi, perché il ricorso ha evidenziato irregolarità nelle procedure di condanna.
Omicidio Carol Maltesi, annullato di nuovo l’ergastolo per Davide Fontana: perché ci sarà un terzo processoDavide Fontana, ex bancario e food blogger di 47 anni, deve affrontare un nuovo processo perché l’ergastolo deciso in primo grado è stato annullato.
Omicidio Maltesi: annullato nuovamente l’ergastolo per Fontana
Argomenti discussi: Annullato l’ergastolo a Davide Fontana, assassino di Carol Maltesi; Omicidio Maltesi: annullato l’ergastolo a Davide Fontana; Omicidio Maltesi, Cassazione annulla l’ergastolo. Terzo Appello per Fontana; Ucraina al buio dopo i raid russi: colpite le infrastrutture energetiche e bloccati i voli in Polonia.
Carol Maltesi uccisa e fatti a pezzi, per Davide Fontana ergastolo annullato: ci sarà un terzo processo d'appelloSi riparte, altro processo. La Cassazione ha annullato l'ergastolo per Davide Fontana: per l'imputato condannato per l'omicidio di Carol Maltesi ci sarà dunque un terzo ... ilmattino.it
FLASH: Omicidio Carol Maltesi, la Cassazione annulla ergastolo a Fontana: Ci sarà l'appello terLa Cassazione ha annullato l'ergastolo per Davide Fontana: per l'imputato condannato per l'omicidio di Carol Maltesi ci sarà dunque un terzo processo d'appello. La decisione, anticipata da La Prealpin ... affaritaliani.it
Si riparte, altro processo. La Cassazione ha annullato l'ergastolo per Davide Fontana: per l'imputato condannato per l'omicidio di Carol Maltesi ci sarà dunque un terzo processo d'appello. La decisione, anticipata da La Prealpina, è arrivata lo scorso 10 febbrai facebook