Remco Evenepoel si impone al UAE Tour 2026, conquistando sia la tappa che la maglia gialla, dopo aver dominato la corsa fin dall'inizio. La sua vittoria arriva in un momento cruciale, con il belga che dimostra di essere in piena forma e pronto a mettere distanza dagli avversari. Marco Tiberi si distingue tra gli italiani, chiudendo tra i migliori e mantenendo vivo il nostro interesse per le tappe successive. La prima fase della competizione si conclude senza sorprese, confermando il favoritismo di Evenepoel.

Il primo snodo chiave della corsa non regala sorprese. Il grande favorito non si smentisce e rispetta il pronostico favorevole della vigilia. Remco Evenepoel, alla sesta affermazione in stagione, si conferma il più forte nelle sfide contro il tempo, si aggiudica la seconda tappa dell’UAE Tour 2026, la cronometro individuale Hudayriyat Island-Hudayriyat Island di 12,2 chilometri, e conquista anche il primato in classifica. Il belga, tra i primi a prendere il via, chiude la sua performance con il tempo di 13’03” alla velocità media di 56,1 kmh e precede il britannico Joshua Tarling della INEOS Grenadiers di sei secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - UAE Tour 2026, colpo doppio per Evenepoel. Tappa e maglia per il belga. Tiberi il migliore degli italiani

Durante la tappa di oggi del UAE Tour 2026, Tiberi ha accusato qualche difficoltà e ha rallentato il ritmo, permettendo a Evenepoel di mantenere la leadership.

Remco Evenepoel si conferma leader nella cronometro del UAE Tour 2026, dopo aver corso con grande determinazione sulla pista di Dubai.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.