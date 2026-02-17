LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel ancora in testa alla cronometro Tiberi in top 10
Remco Evenepoel si conferma leader nella cronometro del UAE Tour 2026, dopo aver corso con grande determinazione sulla pista di Dubai. La sua performance, che gli ha permesso di mantenere il primo posto in classifica generale, è stata influenzata dal vento forte che ha rallentato molti concorrenti. Intanto, il ciclista italiano Tiberi si piazza tra i primi dieci, dimostrando una buona tenuta sulla prova contro il tempo. Alle 11.13, Cattaneo chiude con un tempo di 13.44, conquistando la 21esima posizione.
11.13 Cattaneo chiude con il tempo di 13.44 che vale la 21esima posizione. 11.10 Jonathan Milan ha chiuso la sua cronometro al 29esimo posto (+50?). La notizia confortante è che lo sprinter azzurro non ha subito conseguenze dopo la caduta di ieri. 11.07 Mattia Cattaneo ha un ritardo di 23? all'intermedio. 11.06 Questa la top 10 virtuale: 1 EVENEPOEL Remco 13.03,0 0.00,0 2 TARLING Joshua 13.09,0 0.06,0 3 CAVAGNA Rémi 13.15,0 0.12,0 4 HAYTER Ethan 13.28,0 0.25,0 5 HOOLE Daan 13.29,0 0.26,0 6 PLAPP Luke 13.29,0 0.26,0 7 SHMIDT Artem 13.32,0 0.29,0 8 VERMEERSCH Florian 13.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: non perfetto Tiberi, Evenepoel rimane in testa
Durante la tappa di oggi del UAE Tour 2026, Tiberi ha accusato qualche difficoltà e ha rallentato il ritmo, permettendo a Evenepoel di mantenere la leadership.
Remco Evenepoel ha stabilito il miglior tempo nella cronometro di Hudayriyat Island al UAE Tour 2026, causando subito un grande scompiglio nella classifica.
