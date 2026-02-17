US Avellino ore decisive per la scelta del nuovo allenatore | favorito Pagliuca

L’Avellino sta per annunciare il nuovo allenatore dopo aver scelto Pagliuca, che rimane il candidato favorito. La società sta valutando le ultime proposte prima di comunicare la decisione ufficiale, in vista della partita di domenica contro la Reggiana. La sfida si preannuncia decisiva per le sorti del campionato, considerando che l’avversario ha ottenuto quattro punti nelle ultime tre partite.

Il tecnico toscano, negli ultimi due anni alla Juve Stabia, ha superato Fabio Caserta, anch'egli gradito al club biancoverde Sono ore decisive per la panchina dell'av. Il club irpino è ormai vicino a ufficializzare il nome del nuovo allenatore, in vista della sfida di domenica pomeriggio contro la Reggiana, partita che rappresenta un vero e proprio scontro diretto: la squadra emiliana ha raccolto 4 punti nelle ultime due partite dopo il cambio in panchina. Secondo le ultime informazioni, il favorito per guidare i biancoverdi è Guido Pagliuca. Il tecnico toscano, negli ultimi due anni alla Juve Stabia, ha superato Fabio Caserta, anch'egli gradito al club, grazie al lavoro sul campo e alla determinazione mostrata in Serie C.

Avellino-Pagliuca, fumata bianca vicina: atteso il via libera dell’EmpoliGuido Pagliuca sta per firmare con l’Avellino, perché l’accordo con l’Empoli sta per essere ufficializzato.

