Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Celtic ha avuto un inizio turbolento nella stagione 202526. Dopo aver vinto ciascuno degli ultimi quattro titoli della Premiership scozzese, i Bhoys sono attualmente al secondo posto in classifica, a quattro punti dalla capolista Hearts, con una partita in meno, e nelle zone più basse della classifica della UEFA Europa League. Il Celtic è anche alle porte del terzo allenatore della stagione dopo Brendan Rodgers, che si è dimesso il 27 ottobre, e l’allenatore ad interim Martin O’Neill. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chi è Wilfried Nancy? L’esperto della MLS rivela il background da allenatore del nuovo allenatore del Celtic, Thierry Henry