Avellino-Pagliuca fumata bianca vicina | atteso il via libera dell’Empoli

Guido Pagliuca sta per firmare con l’Avellino, perché l’accordo con l’Empoli sta per essere ufficializzato. L’allenatore toscano ha già completato le visite mediche e attende solo il via libera finale dalla società toscana. La trattativa si è sbloccata nelle ultime ore, e ora tutto sembra pronto per l’annuncio ufficiale.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è più una questione di "se", ma ormai soltanto di "quando". Guido Pagliuca e l'Avellino sono sempre più vicini, con il tecnico toscano che vede il traguardo della panchina biancoverde a portata di mano. Dopo il blitz della serata di lunedì, le parti hanno raggiunto un'intesa di massima su ogni aspetto del progetto tecnico, lasciando alla burocrazia l'ultimo compito prima dell'annuncio ufficiale. L'unico tassello mancante per completare il puzzle è la risoluzione del contratto che lega ancora Pagliuca all'Empoli. Le diplomazie sono al lavoro senza sosta: il tecnico sta definendo gli ultimi dettagli con il club di Fabrizio Corsi e, non appena arriverà il " nulla osta " formale, si metterà in viaggio per l'Irpinia.