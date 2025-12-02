È l’attrice e modella giapponese Nana Komatsu la nuova ambassador di Chanel Beauty. Classe 1996, l’attrice è stata scelta perché – ci fanno sapere dal brand- rappresenta in pieno la sua generazione, complice eleganza e sensibilità artistica. La giovane sarà protagonista della campagna dedicata alla nuova collezione make up Rouge Noir, in arrivo nel gennaio del 2026. Nana Komatsu: nuova brand ambassador Chanel Beauty. Pelle diafana, sguardo profondo, Nana Komatsu è un sogno che si realizza per la casa di moda di Rue Cambon. «La pazienza, che è al centro della nostra visione creativa, è stata premiata: oggi Nana porta nella Maison un’ energia e una vitalità perfettamente in sintonia con lo spirito di Chanel », ha rivelato Thomas du Pré de Saint Maur, Head of Global Creative Resources, Fragrance & Beauty. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutto quello che c'è da sapere su Nana Komatsu, l'attrice e modella giapponese che ha stregato Chanel: sarà il volto della nuova collezione make up Rouge Noir