I presunti amanti di Sonia Bruganelli Marco Salvati | Tutti sapevano confermo quello che ha scritto Lucio Presta

Intervistato da Fanpage.it, lo storico autore tv Marco Salvati conferma punto per punto le rivelazioni di Lucio Presta sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli ai danni di Paolo Bonolis e sull’ingerenza che l’ex moglie del conduttore avrebbe esercitato sulle dinamiche professionali del marito. Salvati, tra i più stretti collaboratori di Bonolis per oltre vent'anni, racconta anche il dietro le quinte del suo allontanamento dal gruppo di lavoro, avvenuto in seguito a un aspro litigio con l’ex moglie del conduttore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Lucio Presta, noto agente di Paolo Bonolis, ha deciso di parlare dopo le voci sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli.

Lucio Presta afferma di aver fatto una rivelazione a Bonolis, perché Sonia Bruganelli gli avrebbe confidato di aver avuto rapporti con lui.

I presunti amanti di Sonia Bruganelli, Marco Salvati: Tutti sapevano, confermo quello che ha scritto Lucio PrestaIntervistato da Fanpage.it, lo storico autore tv Marco Salvati conferma punto per punto le rivelazioni di Lucio Presta sui presunti tradimenti di Sonia ... fanpage.it

Presta: Feci a Bonolis la lista degli amanti di Sonia Bruganelli, lei gli disse che aveva fatto sesso con meLucio Presta lancia una bomba e rivela i motivi che avrebbero portato al suo allontanamento dall’amico e suo ex assistito Paolo Bonolis ... fanpage.it

Lucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando la rottura con Paolo Bonolis. La polemica nasce da un episodio recente in cui Presta sostiene che Bruganelli abbia agito alle sue spalle, causando tensioni tra i protagonisti - facebook.com facebook