Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari gare 18 febbraio tv streaming
Il giorno 12 delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia corre in tutte le otto finali in programma domani, mercoledì 18 febbraio. La partecipazione italiana si concentra in discipline diverse, tra cui lo snowboard, il biathlon, lo sci alpino, lo sci freestyle e lo short track. Gli atleti italiani si preparano a scendere in pista per portare a casa medaglie in gare che si svolgeranno tra il mattino e il pomeriggio, trasmesse in diretta su vari canali televisivi e streaming online.
Giorno 12 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, mercoledì 18 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle otto finali che assegneranno medaglie, ovvero lo slopestyle maschile di snowboard, le team sprint di sci di fondo, la staffetta femminile di biathlon, lo slalom femminile di sci alpino, gli aerials femminili di sci freestyle, e la staffetta femminile ed i 500 maschili di short track. Grandi speranze per l’Italia sono riposte nella team sprint tl di sci di fondo con Elia Barp e Federico Pellegrino, nelle staffette femminili di biathlon e short track e nei 500 metri maschili di short track con Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 4 febbraio, tv, streaming
Domani inizia ufficialmente la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 5 febbraio, tv, streaming
Domani gli italiani scendono in pista per le prime gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Milano Cortina, il programma di oggi: tutti gli italiani in gara mercoledì 11 febbraio (e dove vederli in tv); Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, lunedì 16 febbraio; Olimpiadi, il programma di martedì 17 febbraio: tutti gli italiani in gara; Milano Cortina: ecco tutti gli italiani in gara lunedì 9 febbraio. L’Italia cerca il colpo nella Combinata.
Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (martedì 17 febbraio): orari, tv, programma, streamingOggi, martedì 17 febbraio, va in scena l’undicesima giornata di gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, una giornata particolarmente ricca ... oasport.it
Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (lunedì 16 febbraio): orari, tv, programma, streamingOggi, lunedì 16 febbraio, decimo giorno di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'Italia sarà protagonista nelle sei finali che ... oasport.it
La Stampa. . La Nazionale americana di hockey sta volando ai Giochi di Milano-Cortina, sia con la squadra femminile, che giovedì 19 febbraio si giocherà l’oro contro il Canada, sia con quella maschile. Ed è proprio su quest’ultima che da giorni si sono accesi facebook
Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live #SkySport #MilanoCortina2026 x.com