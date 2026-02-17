TURISMO | ENIT NEL 2026 PREVISIONI IN CRESCITA 50% CAMERE GIA' VENDUTE FINO AD APRILE

L’Ente Nazionale Italiano Turismo (ENIT) annuncia che nel 2026 il settore turistico italiano potrebbe registrare un aumento, con già il 50% delle camere prenotate fino ad aprile. La domanda di alloggi cresce grazie ai turisti provenienti dalla Germania, dalla Francia e dalla Svizzera. Le strutture ricettive, tra hotel e alloggi alternativi, stanno già riempiendo metà delle disponibilità, mentre nel 2025 si sono mantenute occupate circa sei camere su dieci.

Dopo un 2025 di consolidamento, con occupate in media almeno 6 camere su 10 tra le disponibilità degli esercizi ricettivi, il 2026 si preannuncia in crescita per il turismo italiano: il tasso di riempimento tra gennaio e aprile è già vicino al 50% in hotel e strutture extralberghiere, trainato dalla crescita della domanda dei turisti provenienti da Germania, Francia e Svizzera.È quanto emerge dall’ultima indagine svolta da Isnart per Unioncamere ed Enit-Agenzia nazionale del turismo nell’ambito dell’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio. Per quanto riguarda i due grandi eventi ospitati dall'Italia nel biennio 2025-2026, si conferma come il Giubileo abbia portato un chiaro aumento di clientela nel Lazio (50% degli operatori), con un’onda lunga che ha coinvolto anche le vicine Marche e Umbria (dove il 30% degli operatori si dicono “soddisfatti” per i risultati ottenuti grazie al traino dell’evento). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - TURISMO: ENIT, NEL 2026 PREVISIONI IN CRESCITA, 50% CAMERE GIA' VENDUTE FINO AD APRILE Cresce il turismo in Italia, Enit: nel 2025 impatto 237 miliardi su Pil Il turismo in Italia continua a crescere e si aspetta che nel 2025 possa portare circa 237 miliardi di euro al Pil. Mercato Vascone, proroga dei lavori fino ad aprile 2026: esenzione canone per gli operatori Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cresce il turismo in Italia, Enit: nel 2025 impatto 237 miliardi su Pil; Turismo 2026, Pil a 237 miliardi e record di occupazione in Italia; Enit, il turismo traina occupazione e Pil. Incoming a +7% nel primo trimestre; Turismo: è l'Italia il Paese che tutti vogliono visitare nel 2026. ENIT SPA – UNIONCAMERE/ISNART * PRIMAVERA 2026: «DALLE PRIME INDICAZIONI TURISMO IN CRESCITA / OLIMPIADI MILANO-CORTINA, IN CRESCITA LA VISIBILITÀ»Per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in attesa dei dati definitivi, le prime stime segnalano un tasso tra il 70% e l’85% di camere occupate per febbraio; e prenotazioni anticipate intorno al ... agenziagiornalisticaopinione.it Nel 2026 previsioni in crescita per il turismo italiano, 50% di camere già vendute fino ad aprileÈ quanto emerge dall'ultima indagine svolta da ISNART per Unioncamere ed ENIT nell'ambito dell'Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di commercio. italpress.com Turismo & Sport: motori di crescita per l’Italia. Nel 2024 i visitatori legati agli eventi sportivi hanno speso 12 mld. Residenti 2,1 mld. Italiani da altre aree 7,2 mld. Internazionali 2,7 mld. Dati Ufficio Studi #ENITSpA enit.it/it/turismo-e-s… @milanocortina26 @MTur x.com Turismo & Sport: motori di crescita per i territori italiani! In Italia, grandi eventi sportivi e turismo stanno diventando un vero volano economico e culturale. Non è solo divertimento: è sviluppo reale per le comunità! Dati 2024 (Fonte: ENIT S.p.A., Ufficio Studi facebook