Mercato Vascone proroga dei lavori fino ad aprile 2026 | esenzione canone per gli operatori
Con delibera di Giunta Comunale n. 882 del 25 novembre 2025, l’Amministrazione Comunale ha prorogato fino al 30 aprile 2026 la chiusura temporanea del Mercato Vascone, in via Catania, per consentire il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e rendere l’area conforme alle norme. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
TgMessina.it. . MERCATO VASCONE: SI VA VERSO IL SUBAPPALTO. NUOVA TEMPISTICA SUI LAVORI Intervista all'Assessore Massimo Finocchiaro - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Vascone, proroga di 5 mesi in attesa del subappalto - Confermato l’esonero dal Canone Unico The post Mercato Vascone, proroga di 5 mesi in attesa del subappalto appeared first on Tempostretto. Da msn.com
Messina: prorogati i lavori di Mercato Vascone | DATA e DETTAGLI - 2026 la chiusura temporanea del Mercato Vascone, sito in via Catania, per consentire l’esecuzio ... Scrive strettoweb.com
Messina, lavori al mercato Vascone: la ditta propone il subappalto - E' la risposta della ditta di Modica che ha in appalto i lavori del mercato Vascone, alla diffida del Comune A pochi giorni dalla data di ... Secondo rtp.gazzettadelsud.it