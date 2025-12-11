Municipale | comandante cercasi L’addio di Poponcini apre il bando prove concluse entro metà marzo
Arezzo, 11 dicembre 2025 – Il Comune di Arezzo cerca un nuovo comandante della polizia locale. La notizia arriva con la pubblicazione del bando di concorso che dovrà portare alla nomina di un dirigente per guidare il corpo dei vigili urbani nei prossimi anni. Si tratta di una figura centrale per la città, non solo dal punto di vista organizzativo ma anche per il ruolo che la polizia locale ricopre nelle politiche di sicurezza, controllo del territorio e rispetto dei regolamenti. Il cambio al vertice sarà necessario entro pochi mesi. Lo storico comandante Aldo Poponcini si avvia verso la pensione, prevista nel corso della prossima primavera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Municipale: comandante cercasi. L’addio di Poponcini apre il bando, prove concluse entro metà marzo - Turbolenze politiche e scontro con le opposizioni: al centro delle critiche c’è il tempismo della scelta. Come scrive lanazione.it
