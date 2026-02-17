Tumori più screening e terapie mirate | cresce la sopravvivenza e cala la mortalità

Un nuovo studio di IQVIA mostra che, in Italia, la sopravvivenza ai tumori aumenta e i decessi diminuiscono grazie all’incremento degli screening e alle terapie più mirate. La ricerca rivela che più persone si sottopongono a controlli preventivi e che si utilizzano trattamenti più efficaci, portando a risultati clinici migliori. In diverse regioni italiane, si registra un aumento delle diagnosi precoci e un calo dei decessi legati al cancro.

Aumentano diagnosi precoci, sopravvivenza e terapie personalizzate: la sfida ora è garantire accesso equo all’innovazione oncologica a tutti Nel panorama sanitario italiano emergono segnali incoraggianti sul fronte dell’oncologia. Una recente analisi di IQVIA evidenzia infatti un miglioramento degli esiti clinici, legato soprattutto alla maggiore diffusione degli screening e all’arrivo di terapie innovative. Nel 2025 sono stati stimati circa 390.000 nuovi casi di tumore in Italia, ma a fronte di questi numeri si registra un aumento significativo delle diagnosi precoci. Lo screening per il tumore del colon-retto è raddoppiato rispetto agli anni precedenti, mentre la partecipazione alla mammografia è salita fino al 50%, in netto miglioramento rispetto al 30% del 2020.🔗 Leggi su Quicomo.it

Ogni anno quasi mille persone a Lecco perdono la vita a causa dei tumori.

Milano, 28 gennaio – Le terapie per il cancro al seno metastatico sono diventate più efficaci negli ultimi anni.

