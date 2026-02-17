Tumori più screening e terapie mirate | cresce la sopravvivenza e cala la mortalità
Un nuovo studio di IQVIA mostra che, in Italia, la sopravvivenza ai tumori aumenta e i decessi diminuiscono grazie all’incremento degli screening e alle terapie più mirate. La ricerca rivela che più persone si sottopongono a controlli preventivi e che si utilizzano trattamenti più efficaci, portando a risultati clinici migliori. In diverse regioni italiane, si registra un aumento delle diagnosi precoci e un calo dei decessi legati al cancro.
Aumentano diagnosi precoci, sopravvivenza e terapie personalizzate: la sfida ora è garantire accesso equo all’innovazione oncologica a tutti Nel panorama sanitario italiano emergono segnali incoraggianti sul fronte dell’oncologia. Una recente analisi di IQVIA evidenzia infatti un miglioramento degli esiti clinici, legato soprattutto alla maggiore diffusione degli screening e all’arrivo di terapie innovative. Nel 2025 sono stati stimati circa 390.000 nuovi casi di tumore in Italia, ma a fronte di questi numeri si registra un aumento significativo delle diagnosi precoci. Lo screening per il tumore del colon-retto è raddoppiato rispetto agli anni precedenti, mentre la partecipazione alla mammografia è salita fino al 50%, in netto miglioramento rispetto al 30% del 2020.🔗 Leggi su Quicomo.it
Allarme tumori: mille decessi ogni anno. È la seconda causa di mortalità. Ma le terapie sono sempre più efficaci
Ogni anno quasi mille persone a Lecco perdono la vita a causa dei tumori.
Oncologa Guarneri: "Per cancro al seno metastatico terapie sempre più efficaci, cresce sopravvivenza"
Milano, 28 gennaio – Le terapie per il cancro al seno metastatico sono diventate più efficaci negli ultimi anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Legge di bilancio 2026: nuove misure contro il cancro; Tumore al polmone, screening sempre più vicino; Screening mammografico, va superato il modello basato sull’età?; Perché aderire allo screening per la diagnosi precoce del tumore al seno, la risposta a Non ci sto più dentro.
Tumore al colon retto, cresce l’allarme negli under 50: il caso Van der Beek e i numeri della malattiaIl tumore al colon retto è tra i più diagnosticati in Italia con circa 50 mila nuovi casi l’anno, ma preoccupa l’aumento tra gli under 50. Dati, sintomi e importanza dello screening alla luce del caso ... panorama.it
James Van Der Beek e il tumore al colon: cosa c’è da sapereScopri la storia di James Van Der Beek e la sua lotta contro il tumore al colon. Un messaggio importante per la salute. microbiologiaitalia.it
CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEI TUMORI FEMMINILI: NUOVE DATE PER GLI SCREENING Salute e prevenzione sempre al centro dell’attenzione. Nuovi appuntamenti per gli screening per la campagna di prevenzione dei tumori femminili, promossa dall’ - facebook.com facebook