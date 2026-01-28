Oncologa Guarneri | Per cancro al seno metastatico terapie sempre più efficaci cresce sopravvivenza

Milano, 28 gennaio – Le terapie per il cancro al seno metastatico sono diventate più efficaci negli ultimi anni. L’oncologa Guarneri spiega che oggi le pazienti hanno a disposizione trattamenti migliori, che aumentano le possibilità di sopravvivenza. La situazione è cambiata rispetto al passato, e le persone colpite dal tumore alla mammella metastatico possono contare su opzioni più promettenti.

Milano, 28 gen. (Adnkronos Salute) - "Oggi è importante ricordare che le pazienti con tumore alla mammella metastatico hanno a disposizione dei trattamenti estremamente efficaci. La progressiva disponibilità di trattamenti sempre più efficaci ha portato a un incremento importante della sopravvivenza". Lo ha sottolineato Valentina Guarneri, direttrice Uo Oncologia 2 dell'Istituto oncologico Veneto - Irccs e docente di Oncologia medica all'università di Padova, intervenendo all'iniziativa 'Due di noi sul divano rosa', promossa da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico, che rientra nel programma ufficiale dell'Olimpiade culturale di Milano-Cortina 2026.

