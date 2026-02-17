TS – Di Francesco si distacca dalla Fiorentina

Luca Di Francesco lascia la Fiorentina dopo aver deciso di cambiare squadra e firmare con il Lecce. La sua scelta arriva in un momento di mercato in cui il club toscano cerca di rinforzare l’attacco, mentre il giocatore vuole più spazio in campo. Di Francesco, 24 anni, ha già iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni e si prepara a debuttare con la maglia giallorossa. Nel frattempo, il Lecce ha ottenuto una vittoria importante contro il Cagliari nel match che ha chiuso il 25° turno di Serie A.

2026-02-16 23:47:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Il Lecce espugna il campo del Cagliari nel posticipo che chiude il 25° turno di Serie A. La squadra di Di Francesco vince 2-0 in casa dei rossoblù e ottiene la seconda vittoria di fila (dopo il successo con l'Udinese), salendo a quota 24 punti in classifica (a +3 dalla Fiorentina terzultima). Dopo un primo tempo senza reti terminato con il risultato di 0-0, i salentini sbloccano il risultato con Gandelman al 65? e raddoppiano dieci minuti dopo con la rete di Ramadani. Undicesima sconfitta (la seconda consecutiva dopo tre vittorie) per il Cagliari, che resta tredicesimo a quota 28.