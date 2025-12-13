TS – Di Francesco scala posizioni Gilardino affonda

Lecce e Pisa si affrontano nell'anticipo della 15ª giornata di Serie A, con il Lecce che ottiene una vittoria importante. La partita ha suscitato numerosi commenti e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, accendendo il dibattito sulle dinamiche delle squadre coinvolte e le conseguenze in classifica.

2025-12-12 23:49:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: È il Lecce ad aggiudicarsi lo scontro diretto con il Pisa valido per l’anticipo della 15ª giornata di Serie A. Al Via del Mare, gli uomini di Eusebio Di Francesco si impongono con il finale di 1-0 firmato Nikola Stulic (72?): primo gol in campionato per il serbo. Un successo che segue il ko contro la Cremonese e che consente ai salentini di risalire dal fondo della classifica fino al 13º posto con 16 punti e un vantaggio di 6 lunghezze sulla formazione di Alberto Gilardino, la cui classifica resta invece congelata con 10 punti. Justcalcio.com Quarto appuntamento dei Giovedì del Racconto. Ospite della serata: Ciccio Francesco di Scala, del ristorante La Vigna di Alberto. Pioniere della ristorazione isolana, ha aperto negli anni numerosi locali che hanno fatto storia. Condividerà con noi ricordi, aned - facebook.com facebook © Justcalcio.com - TS – Di Francesco scala posizioni, Gilardino affonda