Trump a Milano per le Olimpiadi se Usa andranno in finale nell' hockey poi tappa a Verona | allerta sicurezza

Donald Trump si recherà a Milano e a Verona per le Olimpiadi, perché gli Stati Uniti potrebbero arrivare in finale nell'hockey su ghiaccio. La sua presenza a Milano sarà durante le gare e a Verona parteciperà alla cerimonia di chiusura. Si sposta con l’Air Force One, mentre le autorità hanno rafforzato i controlli per garantire la sicurezza.

