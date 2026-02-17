Donald Trump potrebbe arrivare a Milano, perché la squadra di hockey degli Stati Uniti si avvicina alla finale. Se gli USA vincono, il presidente americano potrebbe volare in Italia con l’Air Force One. Le discussioni tra i suoi collaboratori sono già in corso per organizzare il suo eventuale soggiorno durante le Olimpiadi invernali.

L’ipotesi di un blitz di Donald Trump alle Olimpiadi è più che concreta. Le interlocuzioni operative sono già iniziate in vista della possibile visita a Milano del presidente degli Stati Uniti durante la fase conclusiva dei Giochi invernali. Da Washington sarebbe arrivata l’indicazione che il capo della Casa Bianca potrebbe presenziare all’eventuale finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio, qualora la nazionale statunitense riuscisse a qualificarsi. L’ipotesi allo studio prevede la presenza del presidente sugli spalti dell’Ice Hockey Arena di Santa Giulia per sostenere la squadra Usa. Successivamente, riporta il Corriere della Sera, Trump potrebbe trasferirsi a Verona per assistere alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump atteso a Milano: pronto l'Air Force one se l'hockey Usa va in finale

Donald Trump è arrivato a Milano per sostenere la squadra di hockey degli Stati Uniti, che potrebbe arrivare in finale.

Donald Trump potrebbe arrivare a Milano con l’Air Force One perché la squadra di hockey degli Stati Uniti si prepara a giocarsi la finale domenica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.