Guasto all' Air Force One di Donald Trump diretto a Davos | l’aereo torna in Usa il Presidente è già in ritardo

L’Air Force One di Donald Trump ha riscontrato un problema tecnico, costringendo il velivolo a tornare negli Stati Uniti. Di conseguenza, il Presidente arriverà in ritardo al forum di Davos. La situazione ha causato un rallentamento nei suoi impegni ufficiali, senza yet influire sugli eventi programmati. Ulteriori dettagli sulla ripresa del viaggio saranno comunicati nelle prossime ore.

Piccolo intoppo per Donald Trump diretto a Davos. L’Air Force One ha subito un guasto tecnico mentre era in volo, dopo essere partito dalla base di Andrews alle 9:46 ora locale. L’aereo presidenziale è stato costretto a tornare negli Usa e atterrare alla Joint Base Andrews, da dove il Tycoon è ripartito a bordo di un velivolo diverso. Il ritardo si ripercuoterà sull’agenda del Presidente in Svizzera. Guasto tecnico all’Air Force One “Dopo il decollo, l’equipaggio ha identificato un problema elettrico minore” ha comunicato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Circa un’ora dopo la partenza, Leavitt aveva annunciato che “il Presidente e la sua squadra si imbarcheranno su un aereo diverso”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Guasto all’Air Force One, l’aereo di Trump costretto ad atterrare dopo il decollo per Davos. Il presidente Usa è ripartito dopo due ore e mezzaIl 21 gennaio 2026, l’Air Force One di Donald Trump ha dovuto rientrare a causa di un guasto elettrico subito dopo il decollo verso Davos.

Guasto all’Air Force One, l’aereo di Trump costretto ad atterrare dopo il decollo per Davos. Il presidente è ripartito dopo due ore e mezzaIl 21 gennaio 2026, l'Air Force One di Donald Trump ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa di un guasto elettrico poco dopo il decollo da Roma, diretto a Davos.

