Milano-Cortina Trump attacca lo sciatore Hunter Hess | Se non rappresenta gli Usa lasci la squadra

Il presidente americano Donald Trump si scaglia contro lo sciatore Hunter Hess, che ha partecipato alle Olimpiadi di Milano-Cortina. In un’intervista, Trump ha detto che se Hess non rappresenta più gli Stati Uniti, dovrebbe lasciare la squadra. Le sue parole sono arrivate in modo diretto, senza giri di parole, criticando l’atleta che ha appena concluso la sua partecipazione ai Giochi. Trump non ha nascosto il suo disappunto, definendo Hess un “perdente” e dicendo che è difficile fare il tifo per lui. La polemica tra l’ex presidente e lo sport

Il presidente americano contro le dichiarazioni dell'atleta olimpico a Milano-Cortina: "È un vero perdente, difficile tifare per lui" "Rappresentare gli Stati Uniti in questo momento suscita emozioni contrastanti. È un po' difficile. Stanno succedendo molte cose che non mi piacciono". Questa la dichiarazione in questione rilasciata dallo sciatore Hunter Hess alla vigilia dei Giochi invernali di Milano-Cortina. In seguito, Donald Trump ha duramente criticato l'atleta olimpico statunitense, accusandolo di non rappresentare il proprio Paese. In un post pubblicato su X, il presidente Usa ha definito Hess "un vero perdente", sostenendo che, se davvero non si sente rappresentante degli Stati Uniti, "non avrebbe nemmeno dovuto candidarsi per la squadra".

