Uomo di 36 anni trovato senza vita davanti ad una casa isolata | i carabinieri arrestano un uomo di 38 anni E’ successo a Pontinia

Un cittadino indiano di 36 anni è stato trovato morto nella serata di ieri davanti a un'abitazione isolata lungo la Strada della Torre, nel territorio di Pontinia. La scoperta è stata segnalata dal personale del 118, che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri della Stazione locale. Le prime verifiche dei Carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno raccolto le prime informazioni dai connazionali della vittima, presenti all'esterno dell'immobile. Tra loro anche il proprietario della casa, un 38enne indiano regolare in Italia e con precedenti, che ospitava la vittima da alcuni mesi.

