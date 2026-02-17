Salvò una bimba dall' annegamento in mare | morto poliziotto-eroe
Il poliziotto di Padova, intervenuto per salvare una bambina dall’annegamento in mare, è morto durante l’operazione. La tragedia si è verificata mentre cercava di portare in salvo la piccola, che rischiava di annegare durante una gita fuori porta sulla costa adriatica. La comunità e la polizia locale piangono un uomo che si è sacrificato per salvare una vita, lasciando dietro di sé un’immagine di coraggio e dedizione.
Si tratterebbe di un gesto volontario. Il corpo di Ivan Francescon è stato ritrovato esanime nelle acque del Brenta a Cadoneghe ieri, 16 febbraio, da alcuni passanti. L’anno scorso aveva salvato una bimba di 10 anni che stava affogando in mare a Jesolo Un gesto estremo che ha lasciato un’intera comunità e la questura di Padova, dove era in servizio nel reparto prevenzione crimine del Veneto, avvolti in un gran dolore e da tante domande che resteranno senza risposta. Ivan Francescon, marito e padre di un figlio, era una persona amata e generosa. Incarnava alla perfezione quel senso di mettersi al servizio degli altri che scorre nel sangue dei poliziotti, non solo quando indossano la divisa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Salvò bimba caduta nel porto. Premiato il carabiniere eroe: Mattarella lo nomina Cavaliere
Il carabiniere Giovanni Giugliano, di Riccione, è stato premiato dal Presidente Sergio Mattarella.
Il baby bagnino eroe. Salvò la vita a una donna: "Ora so cosa ho fatto"
Un ragazzo di 18 anni, ancora studente del liceo classico Nolfi-Apolloni, è diventato un eroe.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giulio, dal tumore alla corsia: la ricerca che salva i bambini; Ceccano, pitbull di famiglia aggredisce bimba di due anni. Il padre la salva uccidendo il cane a coltellate; Frosinone, bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia: il padre la salva e uccide il cane a coltellate; Pitbull aggredisce bimba di 2 anni a Ceccano, il padre accoltella il cane e lo uccide per salvare la figlia.
Ivan Francescon, trovato morto il poliziotto che salvò una bambina dall'annegamento: lutto in QuesturaPADOVA - L'estate scorsa aveva salvato una bambina che rischiava di annegare in mare a Jesolo. Ieri, Ivan Francescon, 52 anni, assistente capo della polizia di Stato, in servizio al ... ilgazzettino.it
Bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia, il padre lo uccide e la salvaUna bambina di due anni è ricoverata al Bambino Gesù di Roma dopo essere stata aggredita dal pitbull di famiglia a Ceccano, a Frosinone. Il cane l’ha azzannata a un braccio e scaraventata contro il pa ... blitzquotidiano.it
Una bimba di due anni trovata morta in casa con tanti lividi sul corpo: tanti e tali da far ritenere che sia stata colpita anche con un oggetto duro. Una madre in carcere con l’accusa di averla uccisa, anche se non intenzionalmente. Il compagno della donna inda facebook
Durante l'occupazione nazista salvò centinaia di bambini dal ghetto di Varsavia. Irena Sendlerowa raccontata da chi l'ha conosciuta attraverso un viaggio nei luoghi della sua vita, in un audio documentario di Ilaria Fiore Paolicelli, qui tinyurl.com/5ffj6b5x x.com