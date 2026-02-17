Salvò una bimba dall' annegamento in mare | morto poliziotto-eroe

Il poliziotto di Padova, intervenuto per salvare una bambina dall’annegamento in mare, è morto durante l’operazione. La tragedia si è verificata mentre cercava di portare in salvo la piccola, che rischiava di annegare durante una gita fuori porta sulla costa adriatica. La comunità e la polizia locale piangono un uomo che si è sacrificato per salvare una vita, lasciando dietro di sé un’immagine di coraggio e dedizione.

Si tratterebbe di un gesto volontario. Il corpo di Ivan Francescon è stato ritrovato esanime nelle acque del Brenta a Cadoneghe ieri, 16 febbraio, da alcuni passanti. L’anno scorso aveva salvato una bimba di 10 anni che stava affogando in mare a Jesolo Un gesto estremo che ha lasciato un’intera comunità e la questura di Padova, dove era in servizio nel reparto prevenzione crimine del Veneto, avvolti in un gran dolore e da tante domande che resteranno senza risposta. Ivan Francescon, marito e padre di un figlio, era una persona amata e generosa. Incarnava alla perfezione quel senso di mettersi al servizio degli altri che scorre nel sangue dei poliziotti, non solo quando indossano la divisa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il carabiniere Giovanni Giugliano, di Riccione, è stato premiato dal Presidente Sergio Mattarella.

Un ragazzo di 18 anni, ancora studente del liceo classico Nolfi-Apolloni, è diventato un eroe.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.