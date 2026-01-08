Varese, 8 gennaio 2026 – Un sospetto spacciatore è stato arrestato dalla polizia mentre si spostava in treno con un carico di droga. L’uomo credeva di poter viaggiare inosservato, ma le forze dell’ordine lo hanno intercettato e fermato, portandolo in carcere. L’operazione evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel monitorare i movimenti sospetti sui mezzi pubblici e nella lotta allo spaccio di sostanze stupefac

Varese, 8 gennaio 2026 – Viaggiava comodamente in treno, pensando (e sbagliando) di dare meno nell’occhio. Credendo che, come diverse volte succede, non ci sarebbero stati controlli a bordo, e che sarebbe filato tutto liscio in quel viaggio di 50 chilometri da Varese alla capitale lombarda. Aveva fatto male i suoi conti lo spacciatore pizzicato a bordo di un treno regionale delle Nord partito dal capoluogo dell’ Insubria e diretto a Milano. Sul convoglio, infatti, a sorpresa è salita una pattuglia. Il giovane straniero, con una serie di precedenti alle spalle per i quali il suo nome era già finito negli archivi delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese, si sposta in treno con il carico di droga: spacciatore finisce nella rete della polizia, e il viaggio finisce in carcere

Leggi anche: Droga nella stufa, pensionato finisce in carcere

Leggi anche: Sequestro di droga e armi nella zona 167: una 70enne finisce in carcere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Varese, giovane muore sotto un treno, bloccata la linea ferroviaria Malpensa-Varese-Como: ritardi fino 120 minuti - Un morto sui binari, linea ferroviaria bloccata e mezzi di soccorso sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti. milano.corriere.it

Vedano, attraversa i binari con la bici: travolto dal treno, il passaggio a livello era chiuso - Vedano Olona (Varese) – Tragedia sui binari ieri mattina a Vedano Olona, un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno regionale partito da Laveno Mombello e diretto a Milano ... ilgiorno.it

Tre proposte per migliorare la circolazione ferroviaria sull'asse #Varese #Gallarate #Busto #Milano. Che ne pensate Europa Verde - facebook.com facebook