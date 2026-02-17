Troppa neve e scarsa visibilità | rinvio per le gare olimpiche a Livigno
La neve abbondante e la nebbia fitta hanno costretto gli organizzatori a rinviare le competizioni olimpiche a Livigno. La scarsa visibilità, che già ha causato un ritardo di oltre un’ora nella finale del big air femminile di freestyle ski di ieri sera, si ripresenta oggi, bloccando le gare previste. Sono stati cancellati alcuni eventi e si cercano soluzioni per garantire la sicurezza degli atleti.
Il maltempo ferma la finale dello slopestyle donne di snowboard e le qualificazioni degli Aerials dello sci acrobatico al maschile e al femminile La neve e la scarsa visibilità, dopo aver causato un ritardo di oltre un'ora nella finale del big air femminile di freestyle ski di ieri sera, fermano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 a Livigno. Al momento è invece confermata la finale del Big Air maschile di freestyle ski, che dovrebbe iniziare, ma a questo punto il condizionale è d'obbligo, alle 19,30. La nevicata, inoltre, ha causato problemi anche alla circolazione stradale e al trasporto pubblico con alcune corse di autobus cancellate.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
