Federica Brignone ha iniziato a testare la neve di Cortina, segnando un passo importante nel suo percorso verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Dopo 284 giorni dall’infortunio che aveva messo a rischio la sua presenza alle gare, la campionessa italiana si prepara con determinazione, respirando l’atmosfera delle Tofane e affrontando con calma le sfide della stagione.

Respirare l’aria di Cortina e sentire sotto gli sci la neve dell’Olympia delle Tofane. Sensazioni speciali che Federica Brignone ha iniziato a sentire 284 giorni dopo l’infortunio che ha messo in dubbio la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La “tigre di La Salle” detentrice della coppa del mondo sarà al cancelletto di partenza e nei 25 giorni che mancano all’appuntamento penserà soprattutto a migliorare la condizione. Il programma sembra già delineato, niente rientro in coppa del Mondo, Federica giocherà tutte le sue chance sulle Olimpiadi. “ A oggi siamo certi che Federica sarà al via delle gare olimpiche – spiega Davide Brignone, il fratello-allenatore di Federica – il resto lo valuteremo giorno per giorno com’è stato negli ultimi nove mesi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Brignone testa la neve di Cortina: “Sarò al via delle gare olimpiche”

