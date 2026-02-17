Tropea scolaresca individua due corpi in mare | indagini a tappeto per l’identità delle vittime e le cause del decesso

Una scolaresca di Tropea ha trovato due corpi senza vita nel mare vicino alla spiaggia delle Roccette, a causa di un possibile incidente in acqua. La scoperta ha provocato sgomento tra i presenti e ha spinto le autorità a avviare subito le indagini per capire chi siano le vittime e cosa abbia causato il decesso. I ragazzi stavano facendo una passeggiata quando hanno avvistato i corpi, che sono stati recuperati poco dopo con l'intervento dei soccorritori.

Tropea Sotto Shock: Due Corpi Recuperati in Mare, Indagini in Corso. Una mattinata di paura e sgomento ha avvolto Tropea, in Calabria, dove una scolaresca ha individuato due corpi senza vita in mare, nelle acque antistanti la spiaggia de "Le Roccette". L'allarme lanciato dai ragazzi ha innescato un'immediata operazione di soccorso coordinata dalla Guardia Costiera, che ha recuperato i resti nonostante le difficili condizioni meteorologiche. L'identità delle vittime rimane al momento sconosciuta, alimentando un velo di mistero sulla tragedia. L'Allarme e il Recupero in Condizioni Difficili. La scoperta è avvenuta nelle prime ore della giornata di oggi, 17 febbraio 2026.