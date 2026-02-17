Tropea due corpi in mare dopo la mareggiata | recuperato un cadavere ricerche per il secondo

A Tropea, questa mattina, un'onda forte ha trascinato due persone in mare, causando la morte di una di esse. Le autorità hanno già recuperato un corpo, mentre le ricerche per trovare l'altro continuano ancora. Un testimone ha visto un uomo e una donna essere sbalzati dalle onde vicino alla spiaggia. La zona è stata immediatamente transennata mentre i soccorritori cercano l’altro disperso.

Orrore a Tropea: Due Cadaveri Avvistati in Mare, Recuperato Solo Uno. Tropea, perla del Vibonese, è stata sconvolta questa mattina, 17 febbraio 2026, dalla scoperta di due corpi in mare. La Guardia Costiera ha recuperato una salma in condizioni drammatiche, mentre la ricerca del secondo corpo è tuttora in corso, ostacolata dalla forte mareggiata che imperversa sulla costa tirrenica. L’allarme è scattato quando alcuni studenti hanno avvistato le sagome scure tra le onde dalla finestra del Liceo Scientifico locale. L’Allarme e il Recupero Difficile. Poco dopo l’inizio delle lezioni, studenti del Liceo Scientifico di Tropea hanno notato due corpi sballottati dalle onde al largo della spiaggia de “Le Roccette”.🔗 Leggi su Ameve.eu Tropea, mare restituisce due corpi: shock tra gli studenti, indagini in corso per l’identità delle vittime.A Tropea, il mare ha restituito due corpi dopo una tragedia avvenuta al largo di “Le Roccette”. Gorino piange Bruno Osti, pescatore scomparso: ritrovato il corpo in mare dopo due settimane di ricerche.Il mare di Gorino ha restituito il corpo di Bruno Osti, il pescatore di 47 anni scomparso il 27 gennaio scorso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Tragedia a Tropea: recuperati due cadavere in mare (VIDEO)L'orrore è affiorato tra le onde davanti a Le Roccette: una scolaresca ha dato l'allarme. Task force in mare per dare un nom ... zoom24.it Tropea, due cadaveri in mare avvistati e filmati da alcuni studenti: la mareggiata rende difficili le operazioni di recuperoSul posto gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto. Nel Cosentino altri tre macabri ritrovamenti ... ilvibonese.it Il mistero dei corpi senza vita trasportati dalle onde sulle spiagge calabresi. Cinque cadaveri in dieci giorni. Gli ultimi due ritrovamenti, a Tropea. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/02/ritrovato-cadavere-sulla-spiaggia-di-paola-e-il-terzo-in-10-giorni facebook