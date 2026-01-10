Cosa possono svelare le autopsie sui corpi delle vittime di Crans-Montana e cosa cambia per le indagini
Le autopsie sui corpi delle vittime di Crans-Montana rappresentano un elemento essenziale per chiarire le cause della tragedia. I risultati forniranno dati importanti per le indagini italiane e potranno influenzare anche l’iter giudiziario svizzero. La Procura di Roma sta seguendo con attenzione queste analisi, che potrebbero contribuire a fare luce su quanto accaduto e a definire eventuali responsabilità.
La Procura di Roma indaga sulla tragedia di Crans-Montana: le autopsie sui ragazzi italiani chiariranno le cause e incideranno anche sull’inchiesta svizzera. Lo spiegano a Fanpage.it il medico legale Marcello Lorello e l'avvocato penalista Fabio Messina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
