Incidente sul lavoro operaio resta schiacciato da un macchinario | la vittima risiedeva in Abruzzo

Chietitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragico incidente sul lavoro nel Lazio: la vittima è un operaio ucraino di 35 anni, residente a Capistrello, in provincia dell'Aquila.Iurii Kulba, come riporta Romatoday, sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario durante alcune operazioni di manutenzione ferroviaria sulla tratta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

incidente lavoro operaio restaIurii muore mentre è al lavoro, tragedia sulla tratta ferroviaria Civitavecchia-Tarquinia - È morto ieri sera all’ospedale San Paolo di Civitavecchia il 35enne Iurii Kulba, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenut ... Riporta trcgiornale.it

incidente lavoro operaio restaIncidente sul lavoro, operaio resta schiacciato dal muletto nella falegnameria: 47enne in gravi condizioni all'ospedale - Gravissimo incidente sul lavoro in Alto Adige, un 47enne è stato trasferito in elicottero d'urgenza all'ospedale. Lo riporta ildolomiti.it

incidente lavoro operaio restaIncidente sul lavoro a Cairo Montenotte, muore operaio di 39 anni - Tragedia questa mattina a Cairo Montenotte, dove un operaio di 39 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un edificio dove stava lavorando. Come scrive primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Lavoro Operaio Resta