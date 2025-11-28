Incidente sul lavoro operaio resta schiacciato da un macchinario | la vittima risiedeva in Abruzzo
Tragico incidente sul lavoro nel Lazio: la vittima è un operaio ucraino di 35 anni, residente a Capistrello, in provincia dell'Aquila.Iurii Kulba, come riporta Romatoday, sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario durante alcune operazioni di manutenzione ferroviaria sulla tratta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
