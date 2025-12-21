incendio centro camper a caronno pertusella danni ingenti le immagini

Diversi camper parcheggiati nell’area espositiva del centro vendita di Caronno Pertusella sono andati distrutti nell’incendio che si è sviluppato questa mattina poco dopo le 11,30. Ancora da chiarire la cause dell’incendio che si sarebbe sviluppato da uno dei mezzi parcheggiati nell’area espositiva che si affaccia sulla Varesina e avrebbe coinvolto altri camper che si trovavano . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

