teatro pietro aretino ospita i sacchi di sabbia con troilo e cressida per la z generation

Martedì 3 febbraio 2026, alle ore 17:30, il Teatro Pietro Aretino di Arezzo ospita “Troilo e Cressida”, uno spettacolo prodotto dalla Compagnia Lombardi-Tiezzi in collaborazione con I Sacchi di Sabbia. Lo spettacolo, presentato come parte della rassegna “Z Generation meets Theatre”, si pone come un’esperienza artistica innovativa, rivolta a giovani e intergenerazionali, con un approccio alla tradizione teatrale che non rinuncia all’attualità. Il testo, ispirato a “Troilo e Cressida” di Shakespeare, viene rielaborato in una versione tragico-comica, con una chiave di lettura sportiva, in cui la guerra assume il significato di tregua forzata, e l’amore tra Troilo e Cressida ne determina l’evoluzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Domenica 8 febbraio alle 17:30, il Teatro Pietro Aretino di Arezzo ospiterà “Troilo e Cressida”, uno spettacolo della compagnia I Sacchi di Sabbia.

La rassegna teatrale Z Generation meets Theatre, organizzata da Officine della Cultura, offre un’occasione di dialogo tra artisti e pubblico.

