Tro** Andrea Delogu insultata pesantemente da un big della musica | il retroscena sul Festival di Sanremo

Andrea Delogu è stata pesantemente insultata da un noto artista della musica, a causa di un commento fatto in passato. La vicenda è emersa quando l’account di Skuola.net ha condiviso un video di un’intervista risalente a quasi un anno fa, dove la conduttrice aveva espresso un’opinione su un tema legato al Festival di Sanremo. La pubblicazione ha scatenato le reazioni del musicista, che ha risposto con parole dure sui social, portando alla luce vecchie dichiarazioni di Delogu.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Solo due giorni fa, l'account ufficiale di Skuola.net ha ripubblicato su TikTok l'estratto di un'intervista che Andrea Delogu rilasciò circa 9 mesi fa. Si tratta di un passaggio su un fatto - vergognoso - avvenuto quando Delogu era a Sanremo con un programma radiofonico. “Conducevo la diretta radio per Rai Radio 2, è arrivato un cantante. non farmi dire il nome”, esordì sull'argomento Delogu. Poi aggiunse: “Un cantante molto amato e anche molto molto adulto. Lui è arrivato, ha salutato me e la collega che stava co-conducendo con me”, continuò l'ex ballerina di Ballando con le Stelle spiegando di non voler rivelare nomi “per non mettere in imbarazzo nessuno”.🔗 Leggi su Today.it “I big della musica al Festival”. Sanremo 2026, Carlo Conti punta su nomi pazzeschi come super ospiti Tra circa un mese si aprirà ufficialmente la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi in Italia. Fuga da Sanremo? L’indiscrezione sul Festival di Carlo Conti: “Pioggia di no da parte dei big” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sanremo, Andrea Delogu insultata pesantemente da un big: Avrei voluto saperlo, il racconto imbarazzanteUn retroscena mai raccontato riaccende il dibattito sul rispetto dietro le quinte della musica italiana: il momento svilente vissuto da Delogu a Sanremo. libero.it retroscena di andrea delogu: offesa ricevuta durante sanremoAndrea Delogu svela un episodio spiacevole avvenuto durante la diretta radio del Festival di Sanremo: un cantante famoso avrebbe pronunciato un insulto sessista alle sue spalle. notizie.it #AndreaDelogu rivela un aneddoto imbarazzante di uno scorso #FestivaldiSanremo. A pochi giorni dall’inizio del prossimo Festival di Sanremo, Andrea Delogu ha pubblicato sul suo profilo di Tik-Tok il video di una vecchia intervista dove ha raccontato un an facebook