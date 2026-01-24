I big della musica al Festival Sanremo 2026 Carlo Conti punta su nomi pazzeschi come super ospiti

Tra circa un mese si aprirà ufficialmente la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi in Italia. Quest’anno, la direzione artistica, guidata da Carlo Conti, ha annunciato la presenza di importanti ospiti, confermando l’importanza dell’appuntamento nel panorama culturale nazionale. L’attesa cresce, mentre si definiscono i dettagli di questa edizione che promette di essere ricca di musica e novità.

Tra un mese esatto si alzerà il sipario sulla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo e il conto alla rovescia è ormai entrato nella fase più calda. Il quadro generale della kermesse è già piuttosto definito: sono noti i finalisti della categoria giovani, i big in gara, i titoli dei brani e anche la co-conduttrice che affiancherà Carlo Conti. A tenere banco, però, resta uno degli elementi più attesi dal pubblico e dagli addetti ai lavori, ovvero il capitolo dei super ospiti, su cui al momento vige ancora il massimo riserbo ufficiale. Carlo Conti, infatti, non ha ancora rivelato alcun nome, ma come spesso accade in questi casi i media hanno iniziato a muoversi in anticipo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti fa i nomi: da Fedez e Masini a Patty Pravo: ecco i 30 Big del prossimo Festival

Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti fa i nomi. Fedez e Masini, Patty Pravo, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Levante, Raf: ecco i 30 Big del prossimo Festival

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

I 30 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026. Annunciati da Carlo Conti al Tg1

Argomenti discussi: APPELLO DI MEI E GUITAR SHOW: TORNINO I MUSICISTI SUI PALCHI DEI FESTIVAL RADIO E TV E DEI TOUR DEI GRANDI BIG DELLA MUSICA | MEI - Meeting Degli Indipendenti; Verona l’Altra Musica - La città del Jazz XI edizione; Stefano Di Battista si esibisce in prima assoluta con l’opera di Vince Mendoza orchestrata per big band.; Savignano, Euro club celebra i suoi 80 anni di balli e big della musica: Le mode passano ma resta la voglia di stare insieme.

I big della musica e del teatro a San Leucio e CasertaUn'Estate da Belvedere compie 10 anni. Il festival che anima l'estate casertana, prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con il patrocinio del Comune di Caserta, si terrà dal 27 ... ansa.it

Tim summer hits: i big della musica italiana a piazza del Popolo. L'assessore Onorato: «Ci sarò anche io con il sindaco, ma non canteremo»Da sabato 7 a martedì 10 giugno a Roma la grande musica dell'estate 2025. A partecipazione libera, su un megapalco allestito a piazza del Popolo di scena «Tim summer hits», una carrellata di canzoni ... roma.corriere.it

Vent'anni d'Amore, vent'anni di Passione, vent'anni di Musica. Per Voi, con Voi. Festival di Burlamacco 2026 - "Un Coriandolo su Marte" Pronti al decollo #FestivaldiBurlamacco2026 #Carnevalari #Ventennale #PrimaSerata #CarnevalediViareg - facebook.com facebook