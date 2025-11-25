Fuga da Sanremo? L’indiscrezione sul Festival di Carlo Conti | Pioggia di no da parte dei big

“Sanremo? No, grazie”: è quanto avrebbero risposto numerosi big alla richiesta di Carlo Conti e della Rai di partecipare alla prossima edizione del Festival, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Secondo Il Messaggero, che ha raccolto le voci che trapelano dagli uffici Rai, dal team di Carlo Conti e dai corridoi delle case discografiche, infatti, il conduttore nonché direttore artistico della kermesse sarebbe alle prese con un cast non propriamente all’altezza di quelli ultrapop delle ultime edizioni. Carlo Conti avrebbe incassato i no di Tiziano Ferro, Annalisa, Carmen Consoli ed Ernia, il quale, di recente ha dichiarato a proposito del Festival di non sentire “la necessità di andarci”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Fuga da Sanremo? L’indiscrezione sul Festival di Carlo Conti: “Pioggia di no da parte dei big”

