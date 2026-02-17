Durante l’evento a Cipro, Andrea Buzzoni ha annunciato che la Triumph Trident 800, una moto di media cilindrata, arriverà presto in Europa. La casa britannica punta a conquistare i motociclisti che cercano un modello versatile e accessibile. La presentazione ha anche mostrato come il mercato si stia muovendo verso moto più leggere e maneggevoli.

A Cipro, durante la presentazione della Triumph Trident 800, Andrea Buzzoni fa il punto sulla strategia di Triumph Motorcycles Italia e sull’evoluzione del mercato. La nuova media cilindrata da 115 Cv nasce da un progetto dedicato per colmare il divario tra 660 e Street Triple, con un posizionamento chiaro: più matura, più versatile, capace di unire turismo e sportività a un prezzo sotto i 10.000 euro. Non è pensata per i mercati emergenti, ma per Europa, Giappone, Nord America e Australia, dove l’emozione resta decisiva nella scelta d’acquisto. Buzzoni analizza il fermento tra piccole cilindrate asiatiche e maxi enduro, escludendo uno "schiacciamento" della fascia media, che continua ad avere un’identità precisa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Triumph Trident 800, una media cilindrata pensata per l'Europa

La Triumph Trident 800 arriva sul mercato per offrire una nuova opzione nel segmento naked di media cilindrata.

La Triumph Trident 800 arriva sul mercato con l’obiettivo di riempire un vuoto nel segmento naked di medie dimensioni.

Triumph Trident 800 | La nuova naked tre cilindri a EICMA 2025

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.