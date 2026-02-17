Triumph Trident 800 una media cilindrata pensata per l' Europa
Durante l’evento a Cipro, Andrea Buzzoni ha annunciato che la Triumph Trident 800, una moto di media cilindrata, arriverà presto in Europa. La casa britannica punta a conquistare i motociclisti che cercano un modello versatile e accessibile. La presentazione ha anche mostrato come il mercato si stia muovendo verso moto più leggere e maneggevoli.
A Cipro, durante la presentazione della Triumph Trident 800, Andrea Buzzoni fa il punto sulla strategia di Triumph Motorcycles Italia e sull’evoluzione del mercato. La nuova media cilindrata da 115 Cv nasce da un progetto dedicato per colmare il divario tra 660 e Street Triple, con un posizionamento chiaro: più matura, più versatile, capace di unire turismo e sportività a un prezzo sotto i 10.000 euro. Non è pensata per i mercati emergenti, ma per Europa, Giappone, Nord America e Australia, dove l’emozione resta decisiva nella scelta d’acquisto. Buzzoni analizza il fermento tra piccole cilindrate asiatiche e maxi enduro, escludendo uno "schiacciamento" della fascia media, che continua ad avere un’identità precisa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
