Triumph Trident 800 | tre cilindri giusto per la naked che mancava

La Triumph Trident 800 arriva sul mercato con l’obiettivo di riempire un vuoto nel segmento naked di medie dimensioni. Non cerca di conquistare con effetti speciali, ma di offrire ciò che serve davvero: un motore equilibrato, una ciclistica solida e una dotazione completa. La moto si rivolge a chi vuole una naked affidabile, senza troppi fronzoli, ma pronta a rispondere nel modo giusto.

La Trident 800 non nasce per stupire, ma per colpire nel punto giusto. Triumph sceglie un tre cilindri da 798 cc equilibrato e sfruttabile, una ciclistica di qualità e una dotazione completa per presidiare davvero il segmento naked midsize. Non è una 660 cresciuta né una Street Triple semplificata: è una moto pensata con logica, sostanza e carattere. E proprio per questo racconta bene come Triumph oggi preferisca fare le cose nel modo giusto, prima che rumoroso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

