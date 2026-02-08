Casa Italia rimane aperta fino al 22 febbraio. La mostra si può visitare nelle tre località olimpiche di Milano, Livigno e Cortina d’Ampezzo. Un’occasione per scoprire come arte e sport si uniscono attraverso esposizioni e installazioni.

C’è tempo sino al 22 febbraio per visitare Casa Italia, presente nelle località olimpiche di Milano, Livigno e Cortina d’Ampezzo. Tradizionale casa degli atleti e fulcro delle celebrazioni sportive, Casa Italia apre per la prima volta al pubblico, trasformandosi in un luogo di incontro e condivisione dedicato al racconto dell’Italia olimpica e dello sport. Negli spazi di Triennale Milano il percorso espositivo si articola in nove sezioni, ciascuna dedicata alla musa ispiratrice di una disciplina: linguaggio, architettura, arti figurative, paesaggio, gusto, musica, arte drammatica, innovazione e sport. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arte e sport a Casa Italia in Triennale

