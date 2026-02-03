Le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina portano anche l’arte e la cultura. Le mostre dedicate ai Giochi non si limitano alle competizioni sportive, ma raccontano storie, emozioni e il lato umano di questa grande evento. In città si possono visitare esposizioni che uniscono sport e creatività, offrendo ai visitatori un modo diverso di vivere le Olimpiadi.

Le Olimpiadi invernali 2026, in programma a Milano e Cortina d’Ampezzo, non si limiteranno a celebrare le prestazioni degli atleti sul ghiaccio e sulla neve: tra le varie manifestazioni in programma, si è sviluppato un ricco programma culturale che trasforma le mostre d’arte in veri e propri racconti storici, sociali e umani intorno allo sport. A Milano e in tutta la regione del Trentino-Alto Adige, da Verona a Cortina, si stanno svolgendo esposizioni che non solo documentano le Olimpiadi, ma le reinterpretano attraverso la lente del fotogiornalismo, della scultura, della pittura e del design. Il filo conduttore è chiaro: lo sport non è solo prestazione fisica, ma espressione di identità, memoria collettiva e creatività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte e sport si incontrano: le mostre dedicate ai Giochi Olimpici invernali a Milano e Cortina

