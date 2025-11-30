Tredici Pietro chi è il figlio di Morandi e Anna Dan La famiglia il disco nato da un momento difficile e il cognome che non usa | I raccomandati non mi piacciono

Tredici Pietro, all'anagrafe Pietro Morandi (figlio dell'eterno ragazzo Gianni e di Anna Dan) è ufficialmente tra i Big in gara del prossimo Festival di Sanremo 2026. Aveva. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Tredici Pietro, chi è il figlio di Morandi e Anna Dan. La famiglia, il disco nato da un momento difficile e il cognome (che non usa): «I raccomandati non mi piacciono»

Tredici Pietro, messaggio di papà Gianni Morandi al compleanno/ “Da sempre complici, sono orgoglioso di te” - ll figlio di Gianni Morandi, Tredici Pietro, ha compiuto 29 anni il 29 agosto e non poteva mancare un dolcissimo messaggio da parte del papà che ha celebrato questa giornata importante con una dedica ... Come scrive ilsussidiario.net

