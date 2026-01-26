Tredici Pietro debutta a Sanremo 2026 con Uomo che cade | rap R’n’B e cantautorato per raccontare il ciclo delle ripartenze

Tredici Pietro partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Uomo che cade”. La sua musica combina elementi di rap, R’n’B e cantautorato, affrontando temi legati alle ripartenze e ai cicli della vita. L’artista si presenta con un sound originale e autentico, offrendo un’interpretazione sincera e riflessiva che si inserisce nel contesto della manifestazione musicale più importante d’Italia.

Tredici Pietro è pronto a salire per la prima volta sul palco più osservato d’Italia: l’artista sarà in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Uomo che cade”, già disponibile in presave. Dopo un periodo di forte crescita tra tour, collaborazioni e un’identità musicale sempre più riconoscibile, Sanremo rappresenta per lui un passaggio chiave: non solo una consacrazione pop, ma l’occasione di portare davanti a un pubblico enorme quel suo equilibrio personale tra scrittura, ritmo e vulnerabilità. Autori e produzione: un team che unisce mondi diversi. “Uomo che cade” nasce da una scrittura condivisa: il testo è firmato da Pietro Morandi insieme ad Antonino Dimartino, mentre la musica porta la firma di Dimartino e Marco Spaggiari. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Approfondimenti su tredici pietro

Ultime notizie su tredici pietro

