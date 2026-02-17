Tredici Pietro a Sanremo 2026 | Tutti cadono tutti falliscono è normale | la mia canzone parla di questo La cover di Morandi? Ora sono pronto a celebrare mio padre

Tredici Pietro ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026, spiegando che il suo brano riflette il fatto che tutti cadono e falliscono, una esperienza normale. Durante l’intervista, ha raccontato di aver scelto di cantare un pezzo che parla di vulnerabilità, dedicandolo al suo rapporto con il padre, Gianni Morandi. Per la prima volta, si esibisce all’Ariston con una canzone che mette in luce le proprie fragilità. Nella serata dei duetti, ha deciso di cantare “Vita” e ha detto di essere ora pronto a rendere omaggio a suo padre.

Arriva al Festival con Uomo che cade, una canzone che mette al centro la fallibilità degli esseri umani. All'incontro pre-Sanremo parte da lì: «Uomo che cade ha la pretesa di dire che la fallibilità deve essere messa al centro rispetto allo stato performativo in cui ci troviamo sempre. Solo l'Ai non ha riposo. Gli esseri umani devono riposare e poter sbagliare», racconta. «È inevitabile cadere, sbagliare e sentirsi "falliti" se si persegue la strada. È solo la passività che non ti fa sbagliare. Se provi a fare qualcosa sbaglierai. Pensavo di voler cogliere un aspetto di tutti, soprattutto di noi giovani che ci dobbiamo confrontare con fisici spaziali, barche lunghissime, che appartengono sempre agli altri».