Esplosione a Crans-Montana almeno 40 morti e 100 feriti I soccorritori | Un disastro

Nella notte di Capodanno, l’incendio nel bar «Le Constellation» a Crans-Montana ha causato almeno 40 decessi e oltre 100 feriti. I soccorritori descrivono l’evento come un vero disastro. L’incidente ha colpito una delle principali località sciistiche svizzere, lasciando la comunità e le autorità di fronte a una tragedia di grave entità. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio.

La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in una tragedia di proporzioni enormi dopo il violento incendio che ha devastato il bar «Le Constellation», situato sulle piste della rinomata località sciistica svizzera. L’esplosione è avvenuta intorno all’1.30, mentre all’interno del locale erano in corso i festeggiamenti e si trovavano più di cento persone, a fronte di una capienza massima di circa quattrocento. In pochi istanti le fiamme hanno avvolto il seminterrato, rendendo difficilissima la fuga e costringendo i presenti a cercare riparo tra fumo denso e temperature altissime. Le prime ipotesi sull’origine del rogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Esplosione a Crans-Montana, almeno 40 morti e 100 feriti. I soccorritori: “Un disastro” Leggi anche: Crans-Montana, esplosione in un bar della stazione sciistica: 40 morti e 100 feriti Leggi anche: **Svizzera: media, 'almeno 40 morti in esplosione Crans-Montana'** Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans-Montana; Svizzera, esplosione in un bar nella stazione sciistica di lusso Crans-Montana. Almeno 40 morti e 100 feriti; Crans-Montana, almeno 40 morti e 100 feriti nell’esplosione in un bar durante la festa di Capodanno. “Forse anche turisti stranieri”; Svizzera, esplosione in un bar della località sciistica di Crans-Montana: almeno 10 morti e 10 feriti. Niguarda accoglierà almeno due degli ustionati di Crans Montana - Il Centro Grandi Ustioni dell'ospedale milanese è considerato il più importante d'Europa e ha attivato 16 letti. rainews.it

Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it

Svizzera, esplosione in bar nella località sciistica di Crans-Montana: almeno 40 morti - Sarebbero almeno 40 le persone rimaste uccise e 100 i feriti a causa di un'esplosione che si è verificata in un bar nella stazione sciistica di Crans- msn.com

VIDEO | Esplosione a Crans-Montana, polizia e pompieri sul luogo dell'accaduto. Il locale "Constellation" devastato, ancora provvisorio il bilancio delle vittime #ANSA x.com

Svizzera, esplosione e incendio nel bar 'Le Constellation' a Crans-Montana nella notte di Capodanno: il bilancio provvisorio è di almeno 40 morti e oltre 100 feriti. Il rogo sarebbe stato innescato dall'uso improprio di dispositivi pirotecnici durante un evento. Vitt - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.