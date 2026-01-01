Esplosione a Crans-Montana almeno 40 morti e 100 feriti I soccorritori | Un disastro

Nella notte di Capodanno, l’incendio nel bar «Le Constellation» a Crans-Montana ha causato almeno 40 decessi e oltre 100 feriti. I soccorritori descrivono l’evento come un vero disastro. L’incidente ha colpito una delle principali località sciistiche svizzere, lasciando la comunità e le autorità di fronte a una tragedia di grave entità. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio.

La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in una tragedia di proporzioni enormi dopo il violento incendio che ha devastato il bar «Le Constellation», situato sulle piste della rinomata località sciistica svizzera. L’esplosione è avvenuta intorno all’1.30, mentre all’interno del locale erano in corso i festeggiamenti e si trovavano più di cento persone, a fronte di una capienza massima di circa quattrocento. In pochi istanti le fiamme hanno avvolto il seminterrato, rendendo difficilissima la fuga e costringendo i presenti a cercare riparo tra fumo denso e temperature altissime. Le prime ipotesi sull’origine del rogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

