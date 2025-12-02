Come reagireste se la vostra squadra preferita, quella che tifate sin da bambini, si unisse con i vostri acerrimi rivali? In Europa è un qualcosa di inconcepibile, mentre negli Stati Uniti le relocation sono all’ordine del giorno, e complice la diversa cultura del tifo (tranne rari casi, come il “ratto” dei Seattle Supersonics da parte dell’Oklahoma) sono anche prese abbastanza bene. In fin dei conti direste mai che i Los Angeles Lakers, forse la più importante franchigia sportiva del mondo, prima erano a Minneapolis? Immaginate di dover condividere il vostro tifo con qualcuno che prendevate per il culo fino a ieri, o dopo aver passato anni ad infamare un’altra squadra su un qualsiasi social di dovervi improvvisamente trovare a difendere una nuova entità, nata probabilmente per soldi e risultati. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Atlante fantastico delle fusioni calcistiche mai avvenute