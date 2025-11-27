Cosa cambia davvero con il via libera del Ministero dei Trasporti alle linee guida Enac per i cani grandi in cabina

Le nuove linee guida Enac che autorizzano cani fino a 30 kg in cabina sui voli nazionali sono state approvate dal Mit, ma le compagnie restano libere di aderire o meno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Passaporti sempre più cari e stop al bollettino postale. Che cosa cambia dal primo dicembre? startupitalia.eu/economy/passap… Vai su X

Alcune multe degli autovelox potrebbero essere annullate Cosa cambia con gli autovelox dopo il 30 novembre: https://fanpa.ge/KZqOi - facebook.com Vai su Facebook

Cosa cambia davvero con il via libera del Ministero dei Trasporti alle linee guida Enac per i cani grandi in cabina - Le nuove linee guida Enac che autorizzano cani fino a 30 kg in cabina sui voli nazionali sono state approvate dal Mit, ma le compagnie restano libere di ... Segnala fanpage.it

Opzione Donna 2026: cosa cambia davvero, chi può ancora uscire prima e quali sono i nuovi requisiti - Negli ultimi anni l’Opzione Donna è stata una delle misure più discusse nel panorama previdenziale italiano. Si legge su alphabetcity.it

Luxottica, al via la settimana corta a Lauriano. Cosa cambia davvero per 600 lavoratori - Il risultato finale – quello che andrà alle assemblee – dice che il modello sarà applicato a tutti i dipendenti di Lauriano, impiegati inclusi, con un assetto full time 15+5 che rappresenta il cuore ... Segnala giornalelavoce.it