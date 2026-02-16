Trasporti in Campania Casillo incontra tutti i sindacati Poi toccherà ai pendolari
Il vicepresidente della Regione Campania, Casillo, ha incontrato oggi i rappresentanti dei sindacati del settore trasporti per discutere delle recenti problematiche. Durante l'incontro, sono emerse criticità legate alle condizioni dei mezzi e alle ore di lavoro dei lavoratori. Nel frattempo, i pendolari attendono ancora risposte concrete sulle rotte e sui servizi futuri.
Il vicepresidente della giunta regionale della Campania incontra i sindacati dei lavoratori del trasporto. Poi toccherà agli utenti del servizio pubblico.🔗 Leggi su Fanpage.it
Zinzi a Casillo: “La Campania avrà i fondi che le spettano per i trasporti”
La regione Campania riceverà i fondi necessari per migliorare i trasporti, come assicurato da Zinzi al vice presidente Casillo.
