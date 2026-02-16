Trasporti in Campania Casillo incontra tutti i sindacati Poi toccherà ai pendolari

Il vicepresidente della giunta regionale della Campania incontra i sindacati dei lavoratori del trasporto. Poi toccherà agli utenti del servizio pubblico.🔗 Leggi su Fanpage.it

La regione Campania riceverà i fondi necessari per migliorare i trasporti, come assicurato da Zinzi al vice presidente Casillo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Piana M. Verna (CE). Sindaco ed altri due amministratori incontrano l'assessore regionale ai trasporti; Trasporti in Campania, Simeone: Magari bastassero i nuovi treni Circum, abbiamo problemi da risolvere in tutta la regione; Pendolari Vesuviana: 'Da assessore Casillo nessuna risposta a richiesta di incontro'; Luca Cascone: Trasporti, in Campania ora i servizi sono garantiti. Circum: venti nuovi treni.

Trasporti in Campania, Simeone: Magari bastassero i nuovi treni Circum, abbiamo problemi da risolvere in tutta la regioneNino Simeone, consigliere regionale e consigliere comunale a Napoli, solide radici socialiste, è oggi a capo del gruppo Fico Presidente nel Consiglio regionale della Campania. Da poco è componente ... fanpage.it

Sicurezza e trasporti, incontro in Regione tra il vicegovernatore Casillo e i sindaci flegreiNAPOLI – Sicurezza del territorio e sistema dei trasporti al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina in Regione Campania sul fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei. All’incontro, promos ... cronacaflegrea.it

Caos trasporti ferroviari: rallentamenti sull'alta velocità. Ritardi e cancellazioni anche in Campania - facebook.com facebook

Gennaro Sangiuliano: "In Campania nomine politiche e appalti lenti. Dobbiamo concentrarci su sanità, trasporti e pagare meglio medici e infermieri" x.com