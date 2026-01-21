I Carabinieri di Bianco, in Calabria, hanno scoperto un arsenale composto da armi da guerra, esplosivi e munizioni, durante un'operazione nelle zone impervie dell’Aspromonte e in immobili abbandonati della Locride. L’intervento si inserisce in un’attività di controllo del territorio volta a prevenire attività illecite e garantire la sicurezza locale. La scoperta evidenzia l’importanza di operazioni di monitoraggio nelle aree rurali e meno accessibili.

Un arsenale completo, comprendente armi da guerra, esplosivi e munizioni, è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Bianco, in Calabria, nel corso di una vasta operazione di controllo del territorio condotta tra le zone impervie dell’ Aspromonte e alcuni immobili abbandonati della Locride. Il sequestro è avvenuto nel territorio del Comune di Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria, in un’area particolarmente isolata e difficilmente accessibile. Durante una perlustrazione accurata del territorio i militari hanno individuato un fusto in plastica occultato tra le pietre di un muro di contenimento, abilmente mimetizzato per sfuggire a eventuali controlli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Calabria, scoperto in Aspromonte arsenale con armi da guerra e razzi anticarro

Armi da guerra rinvenute nel terreno: sequestrati kalashnikov e razzi anticarroNella provincia di Caserta, la Squadra Mobile ha sequestrato un kalashnikov e tre razzi anticarro trovati in un terreno di un ente pubblico tra Castel Volturno e Giugliano.

Melito, armi da guerra e chili di droga: due arresti, scoperto anche arsenale in un boxNella zona di Melito e nel centro storico di Napoli, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di due uomini, di 25 e 30 anni, trovati in possesso di armi da guerra e droga.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Carabinieri scoprono arsenale di armi da guerra e razzi anticarro in Calabria

Argomenti discussi: Calabria, scoperto in Aspromonte arsenale con armi da guerra e razzi anticarro; Scoperto arsenale in Aspromonte: armi da guerra e razzi anticarro sequestrati dai carabinieri; Scoperto arsenale in Aspromonte: armi da guerra e razzi anticarro sequestrati dai carabinieri; Aspromonte, scoperto un arsenale da guerra: kalashnikov, bombe e razzi anticarro sequestrati dai carabinieri.

CARABINIERI – REGGIO CALABRIA * CONTROLLO TERRITORIO: «SCOPERTO ARSENALE IN ASPROMONTE, SEQUESTRATI ARMI DA GUERRA E RAZZI ANTICARRO» (VIDEO)Un arsenale completo, comprendente armi da guerra, esplosivi e munizioni, è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Bianco nel corso di una vasta ... msn.com

Calabria, scoperto in Aspromonte arsenale con armi da guerra e razzi anticarro(LaPresse) Un arsenale completo, comprendente armi da guerra, esplosivi e munizioni, è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Bianco, ... stream24.ilsole24ore.com

acrolito marmoreo di Apollo Aleo (metà V sec. a.C.), scoperto nell'area del Tempio di Punta Alice dove sorgeva il santuario a lui dedicato nell'antica Krimisa oggi Cirò Marina (Crotone). #Calabria #Cultura #archeologia #heritage #beauty #ancienthistory #Arch x.com

Rocca di Neto (KR) - CONTROLLI SU AUTOLAVAGGIO SCOPERTO LAVORO NERO E VIOLAZIONI SULLA SICUREZZA Visita il nostro sito: http://www.calabrianews24.com Inviaci le tue segnalazioni: [email protected] facebook