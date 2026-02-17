Trapianto di cuore fallito | domani al Monaldi gli ispettori del ministero della Salute

Gli ispettori del ministero della Salute arriveranno domani a Napoli dopo il fallimento di un trapianto di cuore su un bambino di due anni all'Ospedale Monaldi. La visita si concentra sul procedimento di intervento e sulle eventuali criticità emerse durante l’operazione. Un dettaglio importante riguarda le condizioni del piccolo, che si trova attualmente in terapia intensiva.

Arriveranno a Napoli domani, secondo quanto si apprende, gli ispettori del ministero della Salute incaricati di verificare quanto accaduto all'Ospedale Monaldi, dove ad un bambino di due anni è stato trapiantato lo scorso 23 dicembre un cuore danneggiato. Cuore danneggiato, ipotesi choc, al Monaldi di Napoli c’era una custodia hi tech da due anni ma non è stata utilizzata: «Un gap nella formazione» Successivamente, gli ispettori si recheranno all'ospedale di Bolzano, dove il cuore era stato espiantato per il trapianto. Gli ispettori dovranno fare chiarezza sulla vicenda, dal traporto dell'organo alla decisione dell'intervento con il cuore che sarebbe stato danneggiato nel trasporto utilizzando ghiaccio secco invece di normale ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

