Cuore danneggiato l’avvocato della famiglia | Bimbo ormai inabile al trapianto Il ministero invia gli ispettori

L’avvocato della famiglia ha dichiarato che il cuore del piccolo, trapiantato il 23 dicembre, è ormai danneggiato e il bambino non può più ricevere un nuovo trapianto. La causa di questa condizione sarebbe il danno subito dal cuore durante l’intervento. Il medico legale incaricato ha confermato che il bambino di due anni e quattro mesi si trova in condizioni cliniche troppo compromesse per sottoporsi a un altro intervento. Nel frattempo, il ministero ha deciso di inviare degli ispettori per chiarire cosa sia successo.

Secondo il medico legale incaricato dalla famiglia, il bambino di due anni e quattro mesi a cui lo scorso 23 dicembre è stato trapiantato un cuore poi risultato danneggiato presenterebbe ormai una condizione clinica incompatibile con un nuovo intervento. A riferirlo è l'avvocato Francesco Petruzzi, che assiste i genitori del piccolo, ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli. «Secondo il parere del nostro medico legale, il bimbo presenterebbe una condizione clinica che lo renderebbe ormai inabile al trapianto», ha spiegato il legale, precisando però che la famiglia intende chiedere una valutazione ulteriore.