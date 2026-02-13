Trapianto per il bimbo saltato | il ministero della Salute invia gli ispettori

Il Ministero della Salute ha inviato gli ispettori all’ospedale di Bolzano dopo che è stato eseguito un trapianto di cuore su un bambino, anche se il cuore era destinato a un altro paziente. La decisione arriva dopo aver scoperto che il cuore era stato prelevato senza autorizzazione, causando preoccupazione tra i familiari di Tommaso, il piccolo ricoverato a Napoli. L’episodio solleva ancora una volta il problema delle procedure e della sicurezza negli interventi di donazione e trapianto in Italia.

Il Ministero della Salute ha disposto l’invio di ispettori all’ospedale di Bolzano, dove è stato espiantato il cuore destinato al trapianto del piccolo Tommaso, ricoverato presso l’Ospedale Monaldi di Napoli. Lo rendono noto fonti del ministero. Gli ispettori dovranno accertare le circostanze che hanno portato al danneggiamento dell’organo durante il trasporto. Secondo quanto emerso, il cuore sarebbe stato trasportato utilizzando ghiaccio secco anziché ghiaccio normale, condizione che potrebbe aver compromesso l’integrità dell’organo prima del trapianto. L’attività ispettiva punta a fare piena luce sull’intera vicenda, dal prelievo all’arrivo a Napoli, e a chiarire eventuali responsabilità nella gestione dell’espianto e del trasporto dell’organo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

I carabinieri del Nas di Napoli hanno sequestrato il box per il trasporto del cuore, usato per il trasporto di un bambino da Bolzano a Napoli, perché sospettano che presenti difetti che potrebbero aver contribuito all’aggravarsi delle condizioni del piccolo.

Il cuore trapiantato a Bolzano, destinato al piccolo Tommaso di Napoli, è stato trovato danneggiato e il box usato per conservarlo è stato sequestrato, dopo che le autorità hanno scoperto irregolarità nel procedimento di conservazione.

